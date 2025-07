Equipamentos usados por idosos são demolidos para construir pista de pump track no Parque da Jaqueira

Na manhã desta terça-feira (15), usuários do Parque da Jaqueira, na Zona Norte do Recife, foram surpreendidos por demolição de área de caminhada com obstáculos, bastante utilizada por idosos

Área de demolição contém árvores com placas descritivas colocadas pela prefeitura (Nivaldo Fran/DP Foto)

“O que é pump track?”, perguntou a cuidadora de crianças Moema Santana, ao ser questionada sobre sua opinião a respeito do novo equipamento previsto para o Parque da Jaqueira. Em inglês, o termo designa um tipo de pista projetada para diversos esportes com roda, equipamento previsto para o Parque da Jaqueira pela concessionária Viva Parques Recife, que assumiu sua administração em março.

Na manhã desta terça-feira (15), o Diario de Pernambuco esteve no parque e flagrou a demolição dos equipamentos utilizados como obstáculos da pista de caminhada, que contam com grande adesão de pessoas idosas que frequentam o local. A área, onde será construído o pump track, foi totalmente cercada por tapumes e estava sendo demolida por um trator.

“Eu acho uma obra desnecessária. Porque se tem os equipamentos que possibilitam a melhoria de locomoção para os idosos e também para exercício, pra quê ter uma pista que a gente não sabe nem o que vai ser?”, comenta Moema Santana.

Por baixo do tapume, é possível notar a presença de diversas árvores no perímetro da demolição, inclusive de uma ubaia, identificada com as placas utilizadas para educação ambiental no parque. Em 2015, a Prefeitura do Recife confeccionou e instalou 177 placas similares no local, com o objetivo de revelar os nomes populares e científicos das 91 espécies cultivadas no espaço.

A maior parte delas é de espécies exóticas, sobretudo oriundas da África e da Ásia, onde ocorre a Jaqueira, que dá nome ao parque. “Moro em Afogados e venho para cá porque lá não tem parques. Espero que essa obra não derrube mais árvores. Aqui é um espaço que venho com as crianças para diminuir o tempo de tela e aumentar o contato com a natureza”, acrescenta a cuidadora.

Lágrimas e surpresa

Aos 81 anos de idade, a aposentada Elza Lemos, de 82 anos, soube através da reportagem da demolição dos obstáculos para caminhada que costumava utilizar. “Tão tirando, é? Ô, que injustiça”, resume, sem conter as lágrimas.

Aposentada Elza Lemos se emocionou ao saber da obra na área de caminhada com obstáculos (crédito: Nivaldo Fran/DP Foto)

A dona de casa Verônica Ferraz costumava utilizar o espaço para complementar seus exercícios. Ela se desloca diariamente do bairro do Cordeiro, na Zona Oeste do Recife, para fazer suas caminhadas no parque e também foi surpreendida pela obra.

“Se for para destruir as árvores e a natureza, não vai dar certo. Um parque não funciona assim. O parque aqui é o ar puro e a natureza”, defende.

Concessão

No dia 10 de março deste ano, a prefeitura cedeu a gestão dos parques da Jaqueira, Apipucos, Santana e Dona Lindu à empresa Viva Parques do Recife, que venceu o leilão realizado em junho de 2024, na sede da Bolsa de Valores, em São Paulo. O contrato de concessão tem duração de 30 anos e prevê diversas mudanças estruturais nos espaços públicos.

No Parque da Jaqueira, outra mudança prevista é a demolição da pista de bicicross para a construção de restaurantes. Questionada pelo Diario sobre a intervenção, a concessionária disse que não faria qualquer intervenção na pista antes de entregar o novo pump track, que beneficiaria também praticantes de outras modalidades, como patinete e skate.

Até o fechamento da matéria, a Viva Parques não respondeu se haverá supressão de árvores para construção do pump track, nem se todos os equipamentos para caminhada com obstáculos serão demolidos.