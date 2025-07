Morre passageira envolvida em sinistro entre carro e viatura da Neoenergia

Caso aconteceu na PE-60, na cidade de Rio Formoso, na Mata Sul de Pernambuco, na noite desta segunda (30). Além da morte de uma das passageiras, outras cinco pessoas ficaram feridas após a colisão entre um carro particular e um veículo da Neoenergia

Colisão aconteceu em Rio Formoso (Redes Sociais )

Morreu uma passageira que estava no carro particular envolvido em uma colisão com um veículo da Neoenergia, na noite de segunda (30), na PE-60, na cidade de Rio Formoso, na Mata Sul de Pernambuco.

A morte foi confirmada pelo Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), acionado para a ocorrência do sinistro.

A colisão foi frontal, após o carro de passeio perder o controle, e atingir o veículo da Neoenergia. Com o choque da colisão, o carro de passeio, modelo Chevrolet Ônix, caiu em uma ribanceira próxima ao local da batida.

Outras cinco pessoas que estavam no carro de passeio ficaram feridas.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) confirmou o socorro dos outros passageiros, entre eles, duas crianças, garotas de 3 e 5 anos, nenhum deles foi identificado. Foram eles:

Uma mulher de 33 anos, foi socorrida para uma unidade de saúde local;

Uma idosa de 62 anos, e um homem de 29 foram levados para o Hospital Dom Helder Câmara, no Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife;

Duas garotas de três e cinco anos, levadas para o Hospital da Restauração (HR), no Derby, região central do Recife.

Em nota, a Neoenergia informou que os dois funcionários que estavam no veículo da corporação não ficaram feridos, e que “todas as informações foram prestadas às autoridades competentes”.