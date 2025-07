Mulher é arrastada e cai durante assalto enquanto saía da missa em Caruaru

Assalto aconteceu no bairro de São Francisco ( Foto: Reprodução)

Uma mulher de 55 anos foi arrastada durante um assalto no bairro São Francisco, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, enquanto saía da missa no último domingo (13). A vítima estava com uma amiga, de 78 anos, que também ficou ferida na ocasião.

Durante a ação criminosa, uma das vítimas teve a bolsa arrancada, acabou caindo e bateu a cabeça no meio fio da calçada. Ela precisou ser hospitalizada e recebeu mais de 30 pontos na cabeça, além de ter ficado com uma fratura na mão.

O assalto foi cometido por um homem, que também teria agredido a idosa, que foi levada para uma unidade de saúde com escoriações e precisou de sutura na cabeça.

O suspeito conseguiu fugir e o neto da idosa registrou um Boletim de Ocorrência em uma delegacia da cidade. Ele também entregou imagens do crime para facilitar nas buscas pelo criminoso.

A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar o caso, registrado como roubo.