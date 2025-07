Unidade da Compesa em Bezerros é vandalizada e tem cabos elétricos roubados

Companhia afirma que ação criminosa comprometeu o fornecimento de água no município

Estação Elevatória de Brejão, sistema de bombeamento da Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa), foi alvo de vandalismo e furto (Reprodução/Compesa)

A Estação Elevatória de Brejão, sistema de bombeamento da Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) responsável pelo abastecimento de água no município de Bezerros, Agreste do Estado, foi alvo de vandalismo e furto na madrugada do último sábado (19).

De acordo com a Compesa, cabeamentos elétricos foram roubados, e o transformador e o painel de acionamento do sistema de bombas foram danificados. Sem esses equipamentos, a unidade não teria condições de funcionar.

A Companhia afirmou, ainda, que o fornecimento de água de Bezerros foi comprometido devido à ação. O volume de água para a cidade caiu em 60%.

Um levantamento dos danos causados e peças a serem substituídas já está sendo realizado, e a expectativa é que a unidade volte a funcionar na próxima quinta-feira (24).

A Compesa afirmou ter registrado um Boletim de Ocorrência. Procurada pela reportagem, a Polícia Civil de Pernambuco não localizou o registro nos sistemas.