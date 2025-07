Homem é executado a tiros em via pública e esposa fica ferida em Iati, no Agreste

Casal estaria numa motocicleta quando foram abordados pelos atiradores; a mulher foi baleada de raspão no queixo

Severino José da Silva Júnior, 29, foi morto a tiros em Iati (Reprodução)

Um homem de 29 anos, identificado como Severino José da Silva Júnior, foi morto a tiros em via pública na Zona Rural de Iati, município no Agreste de Pernambuco, na última sexta-feira (18). Ele estava acompanhado da esposa, de 26 anos, que ficou ferida.

De acordo com informações extraoficiais, a vítima estaria voltando da casa do sogro numa motocicleta quando foi abordado por indivíduos em um carro que o mandaram parar e, em seguida, efetuaram disparos de armas de fogo. Ele morreu no local.

A mulher, que estava na garupa da moto, foi atingida de raspão no queixo. Ela foi socorrida a uma unidade hospitalar.

A Polícia Civil de Pernambuco registrou o caso por meio da Delegacia de Garanhuns como um homicídio consumado e uma tentativa de homicídio. As diligências foram iniciadas e seguem até o esclarecimento do ocorrido.