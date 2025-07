Saiba quais bairros do Grande Recife ficarão sem água por manutenção da Compesa

Duas milhões de torneiras ficarão sem água em três cidades (Foto: Marcelo Casal Jr./Agência Brasil)

Uma manutenção da Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa), do Sistema Pirapama, irá deixar pelo menos dois milhões de moradores de bairros do Recife, Jaboatão dos Guararapes e Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana, sem abastecimento de água por 72 horas, a partir das 20h do próximo dia 22 de julho. A suspensão do fornecimento seguirá até às 8h do dia 25 de julho. Confira a seguir a lista dos bairros que terão abastecimento suspenso durante o período.

Recife

• Afogados

• Aflitos

• Areias

• Bairro do Recife

• Barro

• Boa Viagem

• Bongi

• Brasília Teimosa

• Cabanga

• Caçote

• Coelhos

• Curado

• Derby

• Espinheiro

• Estância

• Graças

• Ibura

• Imbiribeira

• Ilha do Leite

• Ipsep

• Jardim São Paulo

• Jiquiá

• Joana Bezerra

• Jordão

• Madalena

• Mangueira

• Mustardinha

• Paissandu

• Parte da Encruzilhada

• Parte do Cordeiro

• Pina

• Prado

• San Martin

• Sancho

• Santo Amaro

• Santo Antônio

• São José

• Setúbal

• Soledade

• Tijipió

• Torre

• Zumbi

Jaboatão dos Guararapes

•Barra de jangada

•Cajueiro Seco

•Candeias

•Comportas

•Curcurana

•Jardim Prazeres

•Lagoa das Garças

•Massangana

•Massaranduba

•Muribeca

•Piedade

•Prazeres

•Sotave

•Tieta e Jardim Jordão

Cabo de Santo Agostinho

Todo o município, exceto Charneca, Novo Horizonte, Rosário e Gaibu (abastecidas por outro sistema).

Sobre a manutenção

É a primeira vez desde a inauguração do Pirapama, há 13 anos, em que o maior sistema de abastecimento do estado recebe uma manutenção preventiva. De acordo com a Compesa, a medida vai ampliar a eficiência e recuperar a vazão de 200 litros de água por segundo. A previsão é que o serviço seja finalizado às 20h do dia 24 de julho, mas o abastecimento só deve voltar cerca de 12h depois, às 8h do dia 25.

Sistema Pirapama

O Pirapama fica localizado no Cabo de Santo Agostinho e é responsável por abastecer 35% das torneiras da Região Metropolitana e produz 5.130 litros de água (5,13 m³ água/segundo). O sistema retirou vários bairros dessas três cidades do racionamento de água, incluindo toda a área plana do Recife.

A Barragem de Pirapama, também localizada no Cabo de Santo Agostinho, tem a capacidade de acumular 61 milhões de metros cúbicos de água. As obras da estação de tratamento de água e dos reservatórios do Sistema Pirapama também foram iniciadas em 2008.