Homem é preso após agredir a mãe, de 78 anos, em Calumbi, no Sertão

Segundo vizinhos, o suspeito estava embriagado no momento da agressão

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) autuou o homem de 32 anos em flagrante delito, pela tentativa de roubo a uma residência. (Foto: Reprodução/PCPE)

Um homem de 40 anos foi preso em flagrante após ameaçar e agredir com socos e chutes a própria mãe, de 78 anos, na residência dela no município de Calumbi, Sertão de Pernambuco, no último sábado (19).

Segundo vizinhos, o suspeito estava embriagado no momento da agressão, que teria ocorrido sem motivação aparente. Os moradores afirmaram, ainda, que esse não foi o primeiro caso de violência do filho contra a mãe.

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, o suspeito foi autuado em flagrante delito pela 21ª Delegacia Seccional de Serra Talhada. Após a aplicação das medidas administrativas, ele foi encaminhado para a audiência de custódia, ficando à disposição da Justiça.