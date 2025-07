Mulher é encontrada morta dentro de casa em Jaboatão dos Guararapes

Fachada do IML (Nivaldo Fran)

Uma mulher foi encontrada morta dentro de casa na tarde deste sábado (19), no bairro Alto da Colina, em Jaboatão dos Guararapes. A vítima, identificada como Alziene Joelita Francisca da Silva, estava na sala da residência, localizada na Avenida Central, nas proximidades da Estação Alto do Céu. A mãe dela foi quem encontrou o corpo ao ir até a residência da filha, depois de estranhar a ausência, já que costumavam se falar todos os dias por telefone.

O local foi isolado para realização da perícia. Até o momento, não foram identificadas marcas aparentes de violência, como perfurações por arma de fogo, sinais de estrangulamento ou lesões provocadas por pancadas. Por isso, o caso foi inicialmente classificado como morte a esclarecer.

Alziene era usuária de drogas e, segundo relatos, costumava fazer uso de entorpecentes com o companheiro, com quem se relacionava há cerca de três meses. A suspeita é de que a morte possa ter sido causada por overdose, o que deverá ser confirmado ou descartado após a conclusão do laudo do Instituto de Medicina Legal (IML).

Entramos em contato com a Polícia Civil para obter mais informações sobre o caso, mas até o fechamento desta matéria não recebemos retorno.