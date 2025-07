Comerciante é morto a tiros dentro do próprio estabelecimento em Santa Cruz do Capibaribe

Edivaldo Gomes de Souza, de 55 anos, estava trabalhando em seu mercado quando um homem com capacete entrou no estabelecimento e efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima. Câmeras de seguranças registram a execução.

Imagens de câmera de segurança registraram o momento da execução.

O comerciante Edivaldo Gomes de Souza, de 55 anos, foi assassinato a tiros, nesta quinta-feira (17), dentro do próprio mercado, localizado no bairro da Bela Vista, em Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste de Pernambuco.

Imagens de câmera de segurança registraram o momento em que um homem com capacete entra no estabelecimento comercial e efetua disparos de arma de fogo contra a vítima, que estava sentado no caixa do mercado. O suspeito fugiu do local.

De acordo com informações extraoficiais, o comerciante, popularmente conhecido como "Val do Mercadinho", já havia sido vítima de mais de dez assaltos no estabelecimento.

Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco, através da 17ª Delegacia Seccional de Santa Cruz do Capibaribe, registrou a ocorrência de homicídio consumado.

Ainda segundo a nota, um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias do crime e identificar a autoria delitiva.