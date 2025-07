Homem embriagado colide veículo com residência e derruba muro em Afogados da Ingazeira

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) autuou o homem de 32 anos em flagrante delito, pela tentativa de roubo a uma residência. (Foto: Reprodução/PCPE)

Um homem de 60 anos perdeu o controle de seu veículo e colidiu contra uma residência no bairro São Brás, no município de Afogados da Ingazeira, no Sertão do Pajeú, na madrugada deste sábado (19). Ele derrubou o portão e um muro da casa.

De acordo com a Polícia Civil, o condutor estava bêbado. Preso em flagrante, ele foi autuado por conduzir veículo embriagado, direção perigosa e dano/depredação.

Segundo informações extra oficiais, o veículo teria se aproximado de atingir o quarto da residência e o cachorro da família. Uma das moradoras é uma gestante.

Leia a nota da Polícia Civil de Pernambuco

A Polícia Civil de Pernambuco informa que prendeu em flagrante delito, por meio da Delegacia de Afogados da Ingazeira, na madrugada do dia 19/07, um homem de 60 anos. Ele foi autuado por conduzir veículo embriagado, direção perigosa e dano/ depredação, após o veículo que conduzia colidir em um muro de uma residência no bairro São Brás, em Afogados da Ingazeira. O autor foi levado à delegacia para realização dos procedimentos cabíveis.