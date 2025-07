Homem é encontrado morto sem identificação em via pública em Paulista

Fachada IML (Rafael Vieira)

Um homem sem documentos de identificação foi encontrado morto em via pública na manhã deste sábado (19) no bairro de Pau Amarelo, no município de Paulista, Região Metropolitana do Recife. O corpo apresentava ferimentos provocados por arma de fogo.

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias do crime e identificar a autoria do crime.

O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML).

Leia, na íntegra, a nota da Polícia Civil de Pernambuco

A Polícia Civil de Pernambuco, através da Força Tarefa de Homicídios da Região Metropolitana Norte, informa que registrou na manhã de hoje (17) a ocorrência de homicídio consumado, no bairro de Pau Amarelo em Paulista. O corpo de um homem sem identificação foi localizado em via pública apresentando ferimentos provocados por arma de fogo e encaminhado para o IML. Um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias do crime e identificar a autoria delitiva.