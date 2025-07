Empresário é morto a tiros em Jaboatão dos Guararapes

A vítima, Gabriel Galvão da Cunha, era dono de uma oficina (Reprodução/Internet)

Um empresário foi morto a tiros na tarde desta quarta-feira (16) na Rua Padre Manoel da Cunha, no bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes. A vítima, identificada como Gabriel Galvão da Cunha, de 47 anos, foi alvejada em via pública, a poucos metros de sua loja, localizada na Avenida Bernardo Vieira de Melo.

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que Gabriel e o suspeito aparecem já discutindo. Ambos estavam de moto e se esbarraram, caindo em seguida. Durante a briga, o suspeito consegue desarmar o empresário, que tinha porte legal de arma de fogo e, logo em seguida, efetua os disparos.

Após o crime, o autor fugiu e segue sendo procurado pelas autoridades. O corpo do empresário foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML), no bairro de Santo Amaro, no Recife.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil de Pernambuco e aguarda retorno sobre as investigações.