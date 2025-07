Nova alça viária da Cabanga deve ficar pronta até o fim de agosto, diz construtora

A nova alça viária do Cabanga fará a nova conexão do trânsito entre a Avenida Antônio de Góes e a Avenida Engenheiro José Estelita. Segundo informações apuradas pelo Diario, as obras devem ser finalizadas até o próximo dia 30 de agosto

Nova alça viária será uma novo acesso à Avenida Engenheiro Cais José Estelita, entre a Zona Sul e o Centro do Recife (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

As obras da nova alça viária da Cabanga, na Zona Sul do Recife, devem ser finalizadas até o próximo dia 30 de agosto. O serviço fará uma nova conexão no trânsito entre a Avenida Antônio de Góes e a Avenida Engenheiro José Estelita. O projeto faz parte das ações do empreendimento Novo Recife, que inclui a construção de um parque público a ser instalado na região.

Em obras desde o fim do último mês de março, o trânsito do sentido Centro/Zona Sul tem sido intensificado em horários de pico na região. Procurada pelo Diario de Pernambuco, a construtora Moura Dubeux informou que a liberação da via será de responsabilidade da Prefeitura da Cidade do Recife (PCR).



1 / 3 2 / 3 3 / 3 < >

Desde o último dia 2 de julho, o sistema viário da Avenida Engenheiro José Estelita está modificado. Os dois sentidos da pista da Avenida Engenheiro José Estelita, entre o Bairro de São José e a Cabanga, estão definitivamente fechados para a construção do novo parque urbano do Recife, que terá dez hectares de área pública.

Com o novo sistema viário, o fluxo de veículos está sendo levado para as seis faixas, três em cada sentido, construídas na área dos prédios do Projeto Novo Recife.

Todas as intervenções viárias foram realizadas pelos empreendedores do projeto imobiliário localizado no entorno, com custo total de R$ 50 milhões.

Parque

O novo parque será na região do antigo Pátio Ferroviário das Cinco Pontas, ao lado do viaduto de mesmo nome, no bairro de São José. A construção do parque faz parte do modelo final acordado, em junho do ano passado, pelo Consórcio Novo Recife – encabeçado pela Moura Dubeux; a Prefeitura do Recife (PCR); e a Advocacia-Geral da União (AGU).

Já o acordo firmado em 2024 também prevê a remoção do muro da Avenida Sul para ligação entre os bairros do Cabanga e São José. Na época da assinatura, o prefeito João Campos enfatizou que a área pública passou dos iniciais 50 mil metros quadrados para quase 100 mil metros quadrados.