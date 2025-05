Complexo Cais José Estelita começa a ganhar forma

Equipamentos estão localizados no terreno da antiga malha da RFFSA/Divulgação/Moura Dubeux

O novo sistema viário do Cais José Estelita, uma das compensações relacionadas à implantação do complexo Novo Recife, no terreno da antiga Rede Ferroviária Federal (RFFSA), será apresentado na próxima quarta-feira (7), em evento promovido pela Moura Dubeux. A obra faz parte de um conjunto de intervenções urbanísticas acordadas entre a construtora e a Prefeitura do Recife.





Além do complexo viário, a Moura Dubeux deve detalhar e anunciar o início das obras dos parques da Orla e da Memória Ferroviária, que também integram o pacote de ações mitigadoras, que envolveu ainda o governo federal. O primeiro trata-se de um parque linear margeando a Bacia do Pina, enquanto o segundo contempla a recuperação de equipamentos históricos da antiga RFFSA, como a oficina de locomotivas, a caixa d’água e o tanque de combustível.





Com as obras, o complexo Novo Recife começa a tomar forma, embora ainda falte muito a fazer. Ainda em relação às contrapartidas, a construtora se comprometeu a restaurar os galpões históricos, implantar uma ciclovia em toda a extensão da linha d’água, embutir a fiação elétrica, construir unidades de habitação popular, demolir o viaduto das Cinco Pontas e integrar as avenidas Sul e Dantas Barreto ao Cais.





Sebrae e Transpetro no Café com Negócios

O Sebrae-PE realiza, na próxima quarta-feira (7), em sua sede, a primeira edição local do Café com Negócios, reunindo a subsidiária de logística da Petrobras, a Transpetro; microempresas e empresas de pequeno porte. A iniciativa tem como objetivo fomentar que empresas de setores específicos se tornem fornecedoras de produtos e serviços a grandes companhias. No evento, que é gratuito, representantes da Transpetro apresentarão as oportunidades de negócios e os caminhos para se aproximar da empresa.





Dia das Mães

Pesquisa da Fecomércio aponta que 73,1% dos consumidores pernambucanos pretendem comemorar o Dia das Mães em 2025. O presente continua sendo a principal forma de homenagear as mães, opção citada por 63,6% dos entrevistados que vão comemorar a data.





Valor dos Presentes

Este ano, o valor médio dos presentes é estimado em R$ 196. Roupas e acessórios (35,1%) e perfumes e cosméticos (26,9%) lideram as preferências. Em relação ao momento da compra, 60% dos consumidores deixam para fazê-la na própria semana da celebração.





Santander realiza workshop em Caruaru e Petrolina

O banco Santander vai promover uma série de encontros e palestras, muitos deles abertos e gratuitos, com foco na educação financeira, empreendedorismo, liderança feminina e soluções para negócios. O evento, batizado de Semana Santander de Negócios, acontecerá entre as próximas segunda-feira (5) e sexta-feira (9), nos municípios de Caruaru, no Agreste pernambucano, e Petrolina, no Sertão do São Francisco.