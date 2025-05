Alça do Cabanga: nova obra instala via no Cais José Estelita no sentido Boa Viagem

Escavadeira abre nova na área central do Recife/Foto: Rafael Vieira/DP

Quem vem da Ponte Governador Agamenon Magalhães em direção ao Centro do Recife, circulando pela Avenida Cais José Estelita, já deve ter notado a mudança na paisagem da região à frente do Cabanga Iate Clube. A região abaixo do Viaduto Capitão Temudo está isolada com tapumes, e com a presença de maquinário de obras, há alguns dias.





Segundo informações apuradas pela equipe de Reportagem do Diario de Pernambuco, a movimentação faz parte das obras de implementação de uma nova via com retorno para a Boa Viagem, na Zona Sul da cidade, denominada “Alça do Cabanga”.





Diario na última semana. As obras devem ser finalizadas por volta do fim deste mês de abril. Há relação, ainda, entre esta obra e o início dos serviços de construção do parque público previsto no projeto Novo Recife , adiantado pelona última semana.





O novo parque será na região do antigo Pátio Ferroviário das Cinco Pontas, ao lado do viaduto de mesmo nome, no bairro de São José. A construção do parque faz parte do modelo final acordado, em junho do ano passado, pelo Consórcio Novo Recife – encabeçado pela Moura Dubeux; a Prefeitura do Recife (PCR); e a Advocacia-Geral da União (AGU).





Procurada pelo Diario de Pernambuco, o Projeto Novo Recife informou que a obra é relacionada ao "novo sistema viário do Cais José Estelita".