Recém-nascido, filho de suspeito, é resgatado em situação de abandono em operação policial

Recém-nascido, filho de suspeito, é resgatado em situação de abandono durante operação policial (Ascom/PCPE)

Um recém-nascido foi resgatado em situação de abandono, nesta quinta-feira (17), por agentes da Delegacia de Lajedo, durante a Operação Reset, que buscou combater crimes patrimoniais e estupro de vunerável. A criança é filha de Jerry Adriane Salvador da Silva, um dos alvos da ação.

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), ao chegar à residência do suspeito, o efetivo presenciou o bebê, de poucos meses de vida, largado sobre uma cama, debilitado, coberto de moscas e cercado de sujeira. A mãe havia se evadido do local.

Por conta da situação, os agentes interromperam as diligências para socorrer a criança. O Conselho Tutelar foi acionado e o bebê, junto a irmã de dois anos, foram recolhidos a um lugar adequado pelo órgão, para receber atendimento médico.

Jerry Adriane e a companheira serão responsabilizados criminalmente por abandono de incapaz, além dos crimes já investigados.

1 / 2 2 / 2 < >

Operação Reset

A Polícia Civil de Pernambuco deflagrou, na quinta-feira (17), a Operação Reset, voltada ao combate de crimes patrimoniais no Agreste do Estado. A ofensiva foi coordenada pela 138ª Circunscrição Policial de Garanhuns e resultou na prisão de quatro pessoas acusadas de envolvimento em arrombamentos a estabelecimentos comerciais e assaltos no município de Lajedo.

Os mandados de prisão preventiva foram expedidos pelas 1ª e 2ª Varas Criminais da Comarca de Garanhuns, após investigações conduzidas pela autoridade policial. As prisões ocorreram em diferentes bairros de Lajedo, apontados como áreas de atuação dos suspeitos.

De acordo com a polícia, os detidos integravam um grupo criminoso que vinha causando prejuízos a comerciantes da região, com uma série de arrombamentos e roubos a mão armada.

Após as formalidades legais, os presos foram submetidos à audiência de custódia. As investigações continuam, com o objetivo de identificar e localizar outros possíveis integrantes da quadrilha.