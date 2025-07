Tenente-coronel tem apartamento invadido no Recife e baleia um dos suspeitos

De acordo com relatos dos vizinhos, a invasão do imóvel teria acontecido pela parte de trás do condomínio (Foto: Reprodução / Google Street View)

Um tenente-coronel reformado do Exército teve seu apartamento invadido por dois homens na madrugada desta sexta-feira (18), no bairro dos Aflitos, na Zona Norte do Recife. Durante a ação dos suspeitos, o proprietário do imóvel baleou um dos envolvidos.

Segundo a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), o tenente-coronel relatou que teria sido surpreendido durante a madrugada por dois homens armados e teria reagido com disparos de arma de fogo em legítima defesa, atingindo um dos suspeitos.

De acordo com relatos dos vizinhos, a invasão do imóvel teria acontecido pela parte de trás do condomínio, que fica localizado no cruzamento entre as avenidas Santos Dumont e Conselheiro Rosa e Silva. Os dois suspeitos teriam forçado uma grade para entrar no condomínio e acessar o apartamento.

Ainda segundo informações dos vizinhos, um dos suspeitos já havia invadido o apartamento em outra oportunidade. Na primeira ação, ele não conseguiu levar nenhum pertence, mas teria agredido a esposa do tenente-coronel.

Ambos os invasores fugiram do local, porém o suspeito baleado foi localizado pela Polícia Militar a poucos metros do condomínio, em uma via pública. Ele foi socorrido para o Hospital da Restauração (HR), onde permanece sob custódia policial.

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) autuou o homem de 32 anos em flagrante delito, pela tentativa de roubo a uma residência. A PCPE ainda informou que as investigações seguem sob sua responsabilidade.