PM apreende mais de 10mil porções de cocaína no Morro da Conceição

PM apreende mais de 10mil porções de drogas no Morro da Conceição (Ascom/PMPE)

Policiais militares do Batalhão de Radiopatrulha debelaram um ponto de vendas de drogas, na quinta-feira (17), no Morro da Conceição, Zona Norte do Recife. A ação resultou na retirada de mais de 10mil porções de cocaína e maconha das ruas. Ninguém foi detido.

A operação teve início após denúncia de moradores sobre tráfico de drogas na região. Durante a incursão pela escadaria do morro, o efetivo abordou um homem portando um pino de cocaína.

Ao ser questionado, o homem informou onde havia adquirido a substância, conduzindo o efetivo até o local do armazenamento.

Em um barraco abandonado, foi encontrado sete mil pinos e três mil embalagens tipo ziplock contendo cocaína, além de um quilo de maconha e duas balanças de precisão. De acordo com a PM, o local funcionava como um ponto de venda e distribuição de drogas na comunidade.

Todo o material apreendido foi encaminhado à Central de Plantões da Capital (CEPLANC). As investigações seguiram sob a ação da Polícia Civil de Pernambuco (PCPE).