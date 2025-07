Homem de 24 anos é preso por série de assaltos a farmácias no Grande Recife (Ascom/PCPE)

Um homem, de 24 anos, foi preso pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) na terça-feira (15), no bairro de Nova Descoberta, na Zona Norte do Recife. O homem vinha sendo investigado desde junho, por praticar pelo menos 6 roubos a uma rede de farmácias em Olinda, na Região Metropolitana do Recife.

Em coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira (17), o Delegado Gilmar Rodrigues, titular da Delegacia de Polícia de Rio Doce, esclareceu que William Henrique contava com a ajuda de dois comparsas. Um deles fazia o levantamento do local, verificando se havia clientes ou seguranças, enquanto o outro dava apoio na fuga.

“Ele era frio e calculista. Chegava armado, entregava uma cesta aos funcionários e os obrigava a colocar produtos caros, como protetores solares, cosméticos para rejuvenescimento e injeções em alta no mercado. Em seguida, ia direto ao cofre, pois sabia que o carro-forte faria a coleta do dinheiro”, explicou o delegado.

Ainda segundo Gilmar Rodrigues, os crimes eram cuidadosamente planejados. “Ele alternava os dias e os estabelecimentos para evitar ser identificado. Sempre agia antes da chegada dos carros de segurança de valores e repassava os produtos roubados a um comparsa que dava fuga em um carro”, detalhou.

O prejuízo total para a rede de farmácias não foi divulgado, mas, de acordo com a polícia, o grupo levava a arrecadação de dois a três dias de vendas, além de produtos de alto valor.

O delegado Rafael Duarte, responsável pelo cumprimento do mandado de prisão, afirmou que a abordagem foi planejada para evitar reação. “Nossa equipe é especializada nesse tipo de operação. Cercamos a casa, fizemos a abordagem de forma técnica e ele não reagiu”, disse.

A PCPE afirmou que William Henrique tem histórico criminal extenso por roubos e já havia passado pelo sistema prisional. A Polícia Civil continua investigando a participação e identificação de outros envolvidos nos crimes.