PF apreende pen drive no banheiro e celular de Bolsonaro em operação

Ex-presidente Jair Bolsonaro (Ton Molina/STF)

A Polícia Federal (PF) apreendeu, no escritório do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), uma petição da Rumble, banida de atuar no Brasil, e um pen drive dentro do banheiro. O aparelho celular do ex-chefe do Executivo também foi apreendido pelos investigadores em operação na manhã desta sexta-feira (18/7).

Além das buscas em endereços ligados a ele, o ex-presidente foi alvo de medidas restritivas impostas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, relator do inquérito sobre suposta tentativa de golpe de Estado.

Uma série de medidas restritivas foram aplicadas a Bolsonaro: uso de tornozeleira eletrônica; proibição de contato com o filho Eduardo Bolsonaro, hoje nos Estados Unidos; proibição de uso das redes sociais; recolhimento noturno e proibição do uso de redes sociais.

