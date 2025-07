Homem suspeito de assaltos é linchado em telhado de residências, no Recife

Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver o suspeito em luta corporal com pelo menos três moradores, que o golpeiam com socos e pauladas. Após ser socorrido na UPA dos Torrões, o suspeito foi levado, junto com uma vítima dos assaltos, à Central de Plantões da Capital (CEPLANC)

Filmagens registraram o momento em que o suspeito entra em luta corporal com pelo menos três moradores, que o golpeiam com socos e pauladas. (Foto: Reprodução / Redes sociais)

Um homem suspeito de cometer assaltos na comunidade de Jardim Uchôa, no bairro de Areias, Zona Oeste do Recife, foi linchado por moradores no telhado de residências, nesta quarta-feira (17).

Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver o homem pedindo socorro em cima dos telhados, enquanto os moradores o ameaçam.

Outras filmagens registraram o momento em que o suspeito entra em luta corporal com pelo menos três moradores, que o golpeiam com socos e pauladas.

Em outro momento do vídeo, o homem é visto agonizando no meio de uma via pública, após receber uma paulada.

1 / 3 2 / 3 3 / 3 < >

Por meio de nota, a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) foi acionada para atender uma tentativa de homicídio no bairro de Areias, onde cerca de vinte pessoas teriam agredido um homem suspeito de vários roubos na região.

Ao chegar na localidade, os policiais encontraram o suspeito ferido, mas consciente. Os agressores e as possíveis vítimas de assaltos não foram encontradas no local. O homem foi socorrido e levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) dos Torrões.

Ainda segundo a nota da PM, uma vítima reconheceu o suspeito como autor de um roubo ocorrido na madrugada da quarta (16) e acionou as autoridades policiais.

Após receber atendimento médico, o suspeito foi levado, junto com a vítima, à Central de Plantões da Capital (CEPLANC) para as providências legais.