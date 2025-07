Governo de Pernambuco vai construir duas Escolas em Tempo Integral no interior (Arquivo/DP)

O Governo de Pernambuco abriu processo licitatório para a construção de duas Escolas em Tempo Integral (ETIs) no interior do Estado. As unidades serão implantadas nos munícipios de Caruaru, no Agreste Central, e em Petrolina, no Sertão do São Francisco. O investimento, superior a R$ 20 milhões, será feito com recursos estaduais, e o prazo de execução das obras é de 10 meses, contados a partir da emissão da ordem de serviço.

De acordo com a Secretaria Estadual de Educação (SEE), o edital e seus anexos estão disponíveis no Portal de Compras Públicas e no site da Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab), responsável pela supervisão dos trabalhos.

Essas duas unidades somam-se à licitação já aberta neste mês para a construção de uma ETI na zona rural de Bom Conselho, no Agreste Meridional.

Segundo o secretário de Educação, Gilson Monteiro, a iniciativa reforça a estratégia de descentralizar a gestão educacional e ampliar a oferta de vagas no interior. "A construção dessas escolas reflete o compromisso do Governo do Estado em oferecer aos municípios condições para atender à demanda de estudantes com equipamentos modernos e adequados", afirmou.

As ETIs atenderão os dois ciclos do Ensino Fundamental, do 1º ao 9º ano, com capacidade para até 910 alunos em dois turnos (matutino e vespertino) ou 455 estudantes em período integral. Cada escola terá 13 salas de aula, com capacidade máxima de 35 alunos por turma.

"Temos como objetivo expandir e aprimorar a infraestrutura educacional em todo o Estado, garantindo mais oportunidades para crianças e jovens e contribuindo para o desenvolvimento local." , destacou o secretário de Projetos Estratégicos, Rodrigo Ribeiro.