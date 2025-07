TJPE abre inscrições para reconhecimento de união estável

O evento de reconhecimento de união estável acontecerá no dia 15 de agosto, às 10h, no Pátio do Carmo

TJPE condenou cozinheiro (Foto: Arquivo)

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) está com inscrições abertas para a cerimônia de reconhecimento de união estável para 50 casais. Os interessados têm até o dia 14 de agosto para comparecer ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) Recife, no quinto andar do Fórum Desembargador Rodolfo Aureliano, e efetuar o registro.

A inscrição é realizada mediante a apresentação de:

Carteira de Identidade (RG);

CPF;

Certidão de nascimento ou de casamento, emitida há no máximo 180 dias;

Comprovante de residência;

Documentos dos filhos, se houver;

Documentação comprobatória de bens, se houver.

Todos esses em uma versão original e uma cópia.

É necessário também a presença de duas testemunhas que atestem a convivência do casal.

O evento de reconhecimento de união estável acontecerá no dia 15 de agosto, às 10h, no Pátio do Carmo, na Av. Dantas Barreto, durante às celebrações de aniversário do TJPE.

Mais informações pelo telefone: 3181-0541.