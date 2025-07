Homens foram flagrados com armas de fogo e admitiram envolvimento em assassinato ocorrido minutos antes no bairro

Dupla é detida após perseguição e confessar homicídio na Imbiribeira (Ascom/PMPE)

Dois homens foram detidos por policiais militares do Batalhão de Choque no início da noite desta quinta-feira (17), durante a Operação Linha Segura, no bairro da Imbiribeira, Zona Sul do Recife. De acordo com a Polícia Militar, os suspeitos confessaram participação em um homicídio ocorrido minutos antes na mesma localidade.

O flagrante aconteceu quando os agentes avistaram um veículo HB20 preto, com vidros escuros, realizando manobras perigosas na Avenida Mascarenhas de Moraes. Ao receber ordem de parada, o condutor acelerou o carro e iniciou uma fuga. A perseguição terminou na Rua Aleixo de Abreu, onde o motorista abandonou o veículo em movimento e fugiu a pé por uma área de difícil acesso.

Dentro do carro, os policiais encontraram dois homens. Com eles, foram apreendidos dois revólveres calibre .38 e sete munições. Os detidos admitiram à polícia que participaram diretamente do homicídio registrado minutos antes no bairro.

A dupla foi encaminhada ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde foram adotadas as medidas legais cabíveis. O terceiro envolvido segue foragido.