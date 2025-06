Governo lança licitações para construção de 54 creches em Pernambuco

Raquel Lyra assina publicação do terceiro bloco de licitações (Foto: Hesíodo Góes/Secom)

O governo do estado autorizou, nesta quarta-feira (4), a publicação do terceiro bloco de licitações destinado à construção de 54 Centros de Educação Infantil (CEIs) em Pernambuco. A iniciativa, que faz parte do programa Juntos Pela Educação, custa R$ 342 milhões e abrange 53 municípios.

As novas unidades são viabilizadas por meio de convênios com os municípios, sob coordenação da Secretaria de Educação e Esportes (SEE). Com o novo lote, o estado alcança 157 creches com licitações publicadas, sendo que 51 estão com obras em andamento.

Os projetos arquitetônicos foram elaborados pela Secretaria de Projetos Estratégicos (Sepe) em dois modelos: com 5 ou 10 salas, adaptados ao tamanho do terreno e à demanda de cada localidade.

A gestão estadual destaca que as unidades são acessíveis e equipadas com sala multiuso, solário, playground, áreas verdes, banheiros infantis, cozinha, despensas, áreas de apoio e espaços de serviço. O uso de energia solar e tecnologias para reuso de água também está previsto.

“Nós acabamos de lançar um novo edital para o terceiro lote de creches que vamos construir em diversos municípios de Pernambuco. Vamos construir a creche, equipar, pagar o funcionamento dela por um ano e cada unidade vai cuidar de cerca de 350 crianças que terão alimentação garantida, estudo no tempo certo e a garantia de que vão se desenvolver da maneira adequada para ter autonomia e independência na sua vida adulta”, destacou a governadora Raquel Lyra.

"A gente está dividindo esse terceiro bloco em dez lotes, com um valor de investimento de R$ 342 milhões. Com ele, teremos agora 157 creches com licitações publicadas, das quais 51 já tiveram suas obras iniciadas. É muito gratificante fazer parte de um processo de estruturação da educação em Pernambuco. Quando a governadora Raquel Lyra se propôs a colocar no seu plano de Governo a construção de 250 creches, mostrou um olhar diferenciado para a educação, tendo em vista que a educação infantil é um serviço de responsabilidade direta dos municípios”, afirmou o secretário de Projetos Estratégicos, Rodrigo Ribeiro.

Juntos pela Educação

O programa Juntos pela Educação tem como objetivo a criação de 60 mil vagas em creches e pré-escolas até 2026, por meio de parcerias com os municípios. O primeiro ano de funcionamento das unidades será totalmente custeado pelo Estado, sendo a gestão posteriormente transferida para as prefeituras.

Com um custo de R$ 1,96 bilhão, a iniciativa prevê a construção de 250 creches, incluindo a execução das obras, aquisição de mobiliário e equipamentos.