Cerca de 190 mil funcionários públicos com reajuste na folha de junho

Do total, 76 mil são professores, uma das 43 categorias contempladas com o reajuste salarial do funcionalismo estadual

Secretaria da Administração do governo do estado de Pernambuco (DIVULGAÇÃO/SAD)

A partir desta sexta-feira (20), 190 mil funcionários públicos estaduais entram na folha salarial do mês com reajuste salarial. Serão 43 categorias que abrange militares do Estado, delegados, agentes de polícia e correlatos, médicos, auditores fiscais, procuradores, quadros técnicos administrativos da saúde, entre outras.

Segundo a secretária de Administração estadual, o aumento do servidor faz parte de um “amplo processo de diálogo do governo do estado com sindicatos, associações e demais entidades representativas”.

“Realizamos cerca de 160 reuniões de mesas específicas, mesa geral e encontros técnicos, em 2024 e 2025. Os reajustes foram firmados alinhando a necessidade das categorias com o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal”, completou.

Segundo a secretária, outras melhorias asseguradas são o reajuste de 9,09% no vale-refeição dos servidores e a atualização das diárias parcial e integral. Esses valores estariam há quase uma década sem reajuste, passaram de R$ 17,52 e R$ 54,01 para R$ 55,00 e R$ 120,00, respectivamente.

Professores

Dos 190 mil servidores, 76 mil são professores. O acordo com o sindicato da categoria contemplou uma série de avanços, a exemplo do incremento de 6,27% referente ao novo valor do piso salarial profissional nacional do magistério público da Educação Básica, ajustado anualmente. Além da implantação de melhorias no Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos (PCCV), resultando em ganhos de até 8,38% para professores.

A negociação também abrangeu a realização do primeiro ciclo avaliativo de desempenho dos profissionais em educação. Segundo o governo estadual, essa medida, implementada após 27 anos da criação do PCCV, será executada durante o exercício de 2026, com efeitos financeiros a partir de dezembro do próximo ano.

O acordo negociado com a categoria também contemplou reajuste de 6,27% sobre a Gratificação de Função Técnico-pedagógica, concedida aos servidores ocupantes dos cargos públicos de Analista em Gestão Educacional, e manteve aberto o espaço de mesa de negociação específica, no âmbito da Secretaria Estadual de Educação (SEE).



A remuneração desses profissionais acompanha o piso salarial nacional do magistério público da Educação Básica, reajustado anualmente.