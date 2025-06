Governo destina R$ 50 milhões para obras em 1.026 escolas estaduais

A inciativa faz parte do Programa Investe Escola, do governo do estado

Mais de mil escolas serão alcançadas ainda este ano com o investimento (Foto: Josimar Oliveira/SEE)



Mais de mil escolas da rede estadual de ensino devem receber obras de melhorias físicas com um repasse de R$ 50 milhões por meio da Secretaria Estadual de Educação (SEE). A iniciativa faz parte do Programa Investe Escola - Exercício 2025, que abrange 1.026 unidades escolares

De acordo com a gestão estadual, os recursos liberados nesta quarta-feira (4) devem ser aplicados para fortalecer as ações pedagógicas das unidades escolares, como a entregas de itens para aulas de laboratórios. O dinheiro também poderá ser utilizado na aquisição de materiais permanentes e de consumo, adequações do espaço físico, além de serviços de manutenção e melhorias na infraestrutura física, como a realização de pinturas e capinação, por exemplo.

O governo garante que R$ 200 milhões serão destinados para o Investe Escola este ano. Esse montante será repassado para as escolas até o final de 2025 e também engloba outras ações estratégicas, como o Projeto Investe Tec, para investimento em equipamentos tecnológicos destinados às Escolas Técnicas Estaduais, e o Projeto de Incentivo às Bandas e Fanfarras de Pernambuco, que contribui para o aprimoramento desses grupos.

O repasse é realizado por meio do InvestCard, cartão pré-pago utilizado por cada unidade escolar desde 2024 para modernizar a execução do programa. Para receber os recursos, é necessário que a escola possua uma Unidade Executora Própria (UEx) constituída e esteja adimplente com a prestação de contas dos exercícios anteriores. A execução das ações exige a elaboração de um Plano de Aplicação Financeira (PAF).

“O fortalecimento da educação do nosso Estado passa por diversas frentes, entre elas a compra de materiais e a manutenção da estrutura física das escolas da nossa rede que estão espalhadas por cada cantinho de Pernambuco. Com o Juntos pela Educação, dia após dia temos conseguido alcançar essas unidades, e a liberação desse novo repasse do Investe Escola chega para nos auxiliar a oferecer espaços cada vez mais confortáveis e seguros tanto para os nossos estudantes quanto para servidores e funcionários”, afirmou a governadora Raquel Lyra.

"Até o final do ano serão R$ 200 milhões investidos apenas por meio do Investe Escola. Os recursos são de uma importância muito grande porque permitem que cada escola faça a manutenção que seja necessária no espaço, o gestor tem condições de direcionar como o valor é aplicado”, disse o secretário de Educação, Gilson Monteiro.