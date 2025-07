Secretaria de Educação abre mais de nove mil vagas para cursos gratuitos de idiomas para crianças e adolescentes

Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco (Foto: Reprodução/Google Street View)

Estão abertas as matrículas para os cursos gratuitos de idiomas ofertados em várias regiões do Estado pelos Núcleos de Estudos de Línguas (NEL) da Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco (SEE). Ao todo, são mais de nove mil vagas para o nível infantil, para crianças de 8 a 12 anos, e para o nível básico iniciante, para adolescentes partir dos 14 anos.

Segundo a SEE, as vagas ofertadas são divididas entre os cursos de inglês, espanhol, francês e alemão. Os cursos são presenciais com carga horária de 280 horas, distribuídas em quatro semestres (70 horas cada), no período de dois anos. As aulas acontecem duas vezes por semana, em dias não consecutivos.

Inscrições

Os interessados devem se inscrever gratuitamente pelo site nel.edu-cacao.pe.gov.br até o dia 1° de agosto.

O candidato que ingressar pela primeira vez no NEL e já tenha tido em algum momento o contato com uma das segundas línguas terão que fazer um teste de nivelamento que deverá ser agendado pelo e-mail do professor que disponibiliza turmas na plataforma do NEL.

Para outras informações, os candidatos podem ligar para o número 3183-9021 ou 3183-9033.