Imagem de Nossa Senhora da Conceição será restaurada após uma década

A imagem da Imaculada Conceição, localizada no Morro da Conceição, Zona Norte do Recife, passará por um processo completo de restauração. A ordem de serviço foi assinada nesta quinta-feira (17) pelo prefeito João Campos e pelo vice-prefeito Victor Marques, em cerimônia no próprio Santuário de Nossa Senhora da Conceição. Com prazo de execução de 45 dias e investimento de R$ 117.648,46, a obra pretende realizar preservação do patrimônio histórico e religioso da capital.



A peça central da intervenção é a imagem de ferro fundido de Nossa Senhora da Conceição, instalada no topo do morro. A restauração inclui a repintura geral, com atenção especial ao manto, que apresenta hoje duas tonalidades de azul, além da revitalização do rosto e de pontos com sinais de oxidação. Os trabalhos técnicos serão coordenados pela engenheira Regina Gaudêncio, com uma equipe composta por quatro profissionais e um consultor especialista em metais. Serão utilizados materiais compatíveis e certificados, garantindo a integridade e a autenticidade da obra.



Além da imagem, será restaurado o baldaquino e o entorno, com requalificação da jardinagem. A capela frontal, situada no mesmo complexo, também passará por obras. “Já tínhamos restaurado o pátio e a praça em frente à igreja, além da própria igreja. Com essa nova etapa, todo o conjunto do santuário estará recomposto, garantindo não só segurança, mas também a preservação de um patrimônio que é de fé e da história do Recife”, completou João Campos.



O reitor do santuário, padre Emerson Borges, lembrou que a última restauração ocorreu em 2014, e destacou a importância da nova intervenção. “A imagem está exposta constantemente ao sol, à chuva e ao vento. Isso provoca desgaste, especialmente no manto de Nossa Senhora e no baldaquino. Precisamos dessas ações periódicas para evitar danos mais graves no futuro. A imagem será totalmente isolada durante os trabalhos, por questões de segurança, mas os fiéis poderão acompanhar o andamento da obra visualmente”, explicou.



Segundo João Campos, a restauração atende a uma demanda da Igreja e será conduzida pela Prefeitura do Recife, por meio da Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana (Emlurb). "Esse foi um compromisso firmado com a Igreja e agora, no momento em que ela (igreja) solicitou, estamos iniciando a obra. Trata-se de um restauro completo de uma imagem com 120 anos de história. Por isso, foi contratada uma empresa especializada em conservação patrimonial", explicou o prefeito.



Ainda segundo o padre, a restauração não afetará a programação pastoral do santuário, e as missas continuarão sendo realizadas normalmente. “O local onde está a imagem é muito especial. Muitas pessoas vêm aqui apenas para rezar aos pés da santa, sem nem entrar na igreja. Ter esse espaço revitalizado fortalece ainda mais a fé do povo”, completou.

Para o arcebispo de Olinda e Recife, dom Paulo Jackson, a intervenção tem um significado que vai além da estrutura física. “Quando os devotos vêm ao Morro para fazer suas orações, eles olham para a imagem de Maria Santíssima, que expressa o rosto materno e a bondade de Deus. Para nós, católicos e também para ortodoxos e, em certa medida, as imagens são expressões simbólicas de uma realidade espiritual profunda: a maternidade de Deus refletida na vida de Maria”, afirmou o arcebispo.



O cronograma da obra prevê a conclusão do serviço em 45 dias, bem antes da tradicional festa em honra à padroeira da cidade, que ocorre em dezembro.



Padroeira de Recife



O prefeito João Campos também anunciou que outro importante templo católico da cidade será contemplado: a Basílica de Nossa Senhora do Carmo passará por restauro da fachada e da cobertura, em parceria com a Arquidiocese. “Tanto o Carmo quanto o Morro são símbolos da fé e fazem parte da memória do Recife. Independente da religião, esse é um patrimônio de todos”, declarou.