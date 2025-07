Reparos da Imagem de Nossa Sra da Conceição do Morro têm início nesta terça (8)

Os reparos da Imagem de Nossa Sra da Conceição do Morro consistem em uma manutenção geral da peça para reavivamento da pintura e tratamento nos pontos de oxidação, segundo a Prefeitura do Recife. As obras têm início nesta terça (8), com uma celebração pedindo benção para o serviço

Nossa Senhora da Conceição (Foto: Arquivo)

As obras de restauro da Imagem da Imaculada Conceição, tradicional símbolo de fé do Morro da Conceição, na Zona Norte do Recife, têm início a partir desta terça (8). Além da imagem da santa, o local onde a imagem está entronizada também passará por reformas.

O novo processo de restauro consiste em uma manutenção geral para reavivamento da pintura na peça, que é de ferro fundido, com tratamento mais robusto nos pontos de oxidação. Segundo a PCR, o prazo de finalização das obras é de 45 dias corridos, com investimento de mais de R$ 117 mil.

1 / 2 2 / 2 < >

Para marcar o início das obras, a Prefeitura do Recife (PCR), responsável pelo serviço, realiza, a partir das 12h da terça (8), uma celebração para pedir bênçãos nas intervenções necessárias e agradecer pela iniciativa, seguida de aspersão de água benta sobre os gestores municipais, entre eles o prefeito João Campos, e os trabalhadores da equipe técnica responsável, aos pés da imagem da Santa.

Obras

O monumento será isolado e as atividades restaurativas vão ser feitas no mesmo local. Os fieis podem acompanhar a evolução da obra pode ser vista e acompanhada durante a semana, de segunda a quinta, das 7h às 17h, e às sextas-feiras, das 7h às 16h.

Durante a realização do serviço, o funcionamento do Santuário do Morro da Conceição segue a programação normal, salvo o acesso à parte posterior, onde fica o monumento, que terá acesso restrito a um dos velários.

Funcionamento

Santas Missas no Santuário do Morro

Terça a sexta: 19h30

Quintas-feiras: Santa Missa com Adoração ao Santíssimo Sacramento, a partir das 19h30

Sábados: 10h30 (Missa das crianças) e às 19h30

Domingos: 7h, 9h, 12h e às 18h

Visita ao pátio do monumento da Imaculada Conceição do Morro

Durante os 45 dias de obras, o acesso se dará apenas a um velário, das 6h às 20h (salvo nas quintas-feiras que vai até o término da Missa de Adoração ao Santíssimo Sacramento, às 21h30, aproximadamente).

Atendimento na secretaria do Santuário do Morro da Conceição

Segunda a sábado: 8h às 12h / 13h às 20h

Domingo: 6h às 12h / 13h às 18h

Informações: 81 3268-9255

WhatsApp: 81 9.8894-7876