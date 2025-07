Polícia Federal desarticula fraude milionária com falsos sites do Enem

Operação da Polícia Federal (PF) contra fraudes no INSS. (Divulgação/PF)

A Polícia Federal (PF) deflagrou, a Operação "Só Oficial", voltada para o combate a fraudes relacionadas ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024. O grupo criminoso é acusado de criar páginas falsas na internet que simulavam o site oficial do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), levando candidatos a efetuarem pagamentos indevidos via pix. O prejuízo estimado ultrapassa R$ 3 milhões.

A ação desencadeada na última quinta-feira (10), pela PF na cidade de Praia Grande, litoral de São Paulo, cumpriu dois mandados de busca e apreensão em residências ligadas aos investigados. Além disso, foram adotadas medidas para bloqueio de bens e valores, com o objetivo de recuperar os recursos desviados ilicitamente.

Segundo as investigações, durante o período oficial de inscrições para o ENEM, os criminosos lançaram campanhas nas redes sociais com publicidade enganosa e utilizaram as logomarcas do Ministério da Educação, Inep e Governo Federal para dar aparência de legitimidade aos sites.

Essas páginas simulavam o ambiente oficial de inscrição do Enem e induziam as vítimas a realizar o pagamento de taxas via pix. Os valores eram direcionados para contas bancárias vinculadas a uma empresa privada, sem relação com os órgãos públicos envolvidos na organização do exame.

A empresa alvo da operação já era conhecida por outras reclamações na internet, por práticas de cobrança indevida e não prestação de serviços.

A PF identificou que um dos principais suspeitos possui pelo menos 15 registros criminais, a maioria relacionada a estelionato.

Além do prejuízo financeiro, os candidatos enganados não conseguiram efetuar a inscrição válida no site oficial, consequentemente, sendo automaticamente eliminados do ENEM 2024.

Os envolvidos poderão responder pelos crimes de fraude eletrônica e estelionato virtual, cujas penas podem variar entre 4 e 8 anos de prisão, além de multa.

Orientação da Polícia Federal

A Polícia Federal alertou os candidatos para que fiquem atentos e tomem precauções no momento da inscrição. A recomendação principal é que qualquer procedimento referente ao ENEM seja feito através do site oficial do Inep: https://enem.inep.gov.br.

Entre as orientações destacadas, estão: