Suspeito de assalto morre em acidente de moto durante fuga em Jaboatão

Outro suspeito, condutor do veículo, foi socorrido para uma unidade hospitalar e está sob custódia da Polícia Militar

Viatura da Polícia Civil de Pernambuco (Reprodução/PCPE)

Um homem suspeito de roubar uma bolsa morreu e outro ficou ferido em um acidente de moto enquanto fugiam da polícia na Avenida dos Guararapes, no bairro de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes, na última terça-feira (15).

Segundo informações extra oficiais, o condutor teria perdido o controle do veículo após o homem que estava na garupa disparar tiros de arma de fogo contra uma viatura do 6º Batalhão da Polícia Militar, que os perseguia. Os agentes teriam revidado os disparos.

De acordo com a Polícia Civil, a moto colidiu com um poste, e o condutor morreu no local. O homem na garupa ficou ferido. Ele foi encaminhado para uma unidade hospitalar e está sob custódia da polícia. Um inquérito policial foi instaurado para apurar todos os fatos.

O assalto teria acontecido próximo ao Terminal Integrado de Cajueiro Seco. A bolsa levada pelos suspeitos continha documentos e um celular.