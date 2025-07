Dois carros roubados no Recife são recuperados pela PRF em Petrolina

Crros roubados no Recife há cerca de 20 dias foram recuperados em ação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) (Foto: Divulgação)

Dois carros roubados no Recife há cerca de 20 dias foram recuperados em ação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na última terça-feira (15) na BR-407, em Petrolina, no Sertão do Estado. Os veículos eram parte de um esquema de receptação interrompido pelos agentes.

Ambos os veículos, um VW/T-Cross e um Fiat Pulse, foram abordados pela equipe do Grupo de Patrulhamento Tático (GPT) da PRF durante rondas, apresentando “conduta suspeita” em um posto de combustível.

Segundo a PRF, os envolvidos apresentavam histórias inconsistentes, o que aumentou a suspeita dos policiais.

Uma fiscalização da PRF confirmou que os carros estavam com placas clonadas e possuíam registro de roubo/furto no Recife datados de 04/07/2025 (T-Cross) e 28/06/2025 (Pulse).

Três indivíduos foram presos em flagrante e foram autuados por Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Receptação e Associação Criminosa. Os presos e os veículos recuperados foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, que dará prosseguimento às investigações.

Entenda o esquema

De acordo com a PRF, o esquema consistia em roubar veículos na Região Metropolitana do Recife, e depois de adulterados e clonados, negociá-los por valores muito abaixo do mercado e levá-los para o interior do Estado.