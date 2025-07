Idoso vítima de espancamento morre no Hospital da Restauração

O caso foi registrado pela Polícia Civil de Pernambuco por meio do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP)

Fachada IML (Rafael Vieira)

Um idoso de 62 anos morreu após ser agredido dentro de um apartamento na tarde de sexta-feira (11), na Rua Amaro Costa, no bairro de Águas Compridas, em Olinda, Região Metropolitana do Recife. A vítima foi identificada como Normando Serafim da Silva.

De acordo com informações extraoficiais, o homem tinha dado entrada no Hospital da Restauração, no Recife, na quinta (10), apresentando sinais de espancamento. Apesar dos esforços médicos, Normando não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML).

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informa que registro a ocorrência por meio do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP). Um inquérito foi instaurado para apurar as circunstâncias e identificar a autoria do crime.