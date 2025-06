Idosa morre na frente do filho após ser atropelada por ônibus no Cabo

A vítima morreu no momento do acidente. Filho dela presenciou toda a cena

A vítima morreu no local (Foto: Reprodução/instagram)

Uma idosa de 78 anos morreu após ser atropelada por um ônibus da Linha 185 (Cabo/Recife) no Centro do Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife, na tarde desta quinta-feira (5). O atropelamento aconteceu no momento em que a vítima iria se despedir do filho.

A mulher teria se desequilibrado no meio fio e caído no chão. Neste momento, um ônibus da empresa São Judas Tadeu passava pela via e acabou atropelando a idosa, que não resistiu e morreu no local. O acidente aconteceu nas proximidades da “Praça da Celpe”.

De acordo com o filho da vítima, que presenciou todo o acidente, a idosa costumava sair todos os dias para ir ao Centro da cidade. O corpo dela foi retirado do local por uma equipe do Instituto de Medicina Legal (IML)

Por meio d enots, a empresa São Judas Tadeu lamentou o ocorrido e informou que órgãos de socorro foram "prontamente acionados e uma equipe da empresa foi destinada ao local para acompanhar a situação e prestar todo o apoio necessário".

"A São Judas Tadeu se solidariza com os familiares e amigos da vítima. A empresa reitera seu compromisso em colaborar com as autoridades competentes, colocando-se à disposição para prestar os esclarecimentos e contribuir com as investigações sobre o caso", complementa a empresa.

Caso recente

Uma criança de 5 anos morreu após ser atropelada por um ônibus escolar m Palmares, na Zona da Mata Sul de Pernambuco, no dia 15 de maio.

Segundo informações postadas em redes sociais, Luan soltou a mão da mãe e correu por trás do ônibus no momento em que o motorista realizava uma manobra. Sem enxergar a criança, o condutor acabou passando por cima do garotinho.