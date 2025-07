Caminhão e caminhonete colidem de frente na BR-104, em Agrestina (Divulgação/PRF)

Uma colisão envolvendo um caminhão e uma caminhonete na tarde desta quarta-feira (9), na BR-104, na subida da Serra da Quitéria, em Agrestina, agreste de Pernambuco, não deixou vítimas fatais. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para atender um sinistro de trânsito ocorrido por volta das 13h35.



A colisão ocorreu no KM 77, quando um caminhão que seguia no sentido Caruaru bateu de frente com uma caminhonete do modelo Strada que trafegava no sentido Agrestina.



De acordo com informações repassadas a PRF, a caminhonete teria invadido a contramão, resultando no acidente.



Ambos motoristas sobreviveram, o condutor da caminhonete foi encaminhado pelo Serviço de Atendimento Movél de Urgência (SAMU) a uma unidade de saúde com ferimentos leves. Enquanto o motorista do caminhão não sofreu lesões.



Ao realizarem o teste do bafômetro foi constatado resultado normal.



“A caminhonete Strada já foi removida do local do acidente, enquanto o caminhão permanece aguardando remoção.”, informou a Polícia Federal Rodoviária por nota.