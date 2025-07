Homem e idosa ficam feridos após serem atingidos por bala perdida em via pública em Paulista

Os feridos são um homem de 51 anos e uma idosa de 68. Os disparos tinham como alvo um outro homem de 21 anos, que morreu. Tudo aconteceu no bairro de Arthur Lundgren I, em Paulista, no Grande Recife

Um homem de 51 anos e uma idosa de 68 ficaram feridos após serem atingidos por bala perdida em via pública, no bairro de Arthur Lundgren I, em Paulista, no Grande Recife. O caso aconteceu na manhã desta terça (8), durante uma investida criminosa cujo alvo era um outro homem de 21 anos, que morreu.

O rapaz morto foi identificado como Kristofh Soares dos Santos. Segundo informações extraoficiais, ele seria o principal alvo da ação criminosa, e estava na Rua Dr. José Mariano, quando homens armados se aproximaram e efetuaram os disparos.

As outras duas vítimas atingidas por bala perdida foram para o Hospital Miguel Arraes, no bairro de Jaguaribe, em Paulista. O Diario tentou entrar em contato com a unidade de saúde, mas ainda não obteve resposta sobre o estado dos dois.

O que diz a polícia

A Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), confirmou que foi acionada para a ocorrência de disparos de arma de fogo, em Artur Lundgren I. “No endereço, o efetivo foi informado que três pessoas foram baleadas e levadas por populares para o Hospital Miguel Arraes, onde uma das vítimas foi a óbito. A Polícia Civil irá investigar a motivação e a autoria do crime”, disse, em nota.

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que registrou o caso como um homicídio consumado e uma tentativa de homicídio, e que as investigações seguem até o esclarecimento do ocorrido.