Adolescente é morto a tiros em quadra poliesportiva em Petrolina

A vítima de 16 anos, estava numa quadra esportiva do Residencial Vivendas, quando indivíduos armados chegaram e efetuaram os disparos

Veiculo do Instituto de Medicina Legal (IML) (Reprodução/Redes Sociais)

Um adolescente foi assassinado a tiros, na madrugada desta sexta-feira (11), em uma quadra esportiva no Residencial Vivendas, no município de Petrolina, no Sertão de Pernambuco. A vítima foi identificada como David Gomes de Souza, de 16 anos.

De acordo com informações repassadas por populares à polícia, homens armados desembarcaram de veiculo prata no local e efetuaram os disparos contra a vítima, e se evadiram logo em seguida.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, mas o garoto não resistiu aos ferimentos e morreu.

O caso foi registrado pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), na Delegacia de Homicídios de Petrolina como homicídio consumado.

"As investigações seguem até o esclarecimento do fato.", destacou a PCPE por meio de nota.

O corpo de David foi recolhido pelo Instituto de Medicina Legal (IML) de Petrolina.