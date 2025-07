Colisão entre veículos deixa BR-101 parcialmente interditada, em Igarassu

Segundo PRF, sinistro não deixou vítimas (PRF/divulgação)

Na manhã deste sábado (12), uma colisão entre veículos deixou a BR-101 parcialmente interditada em Igarassu, na Região Metropolitana do Recife. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), acionada para a ocorrência por volta das 11h40, a ocorrência não chegou a deixar vítimas ou pessoas feridas que necessitassem de atendimento hospitalar.

O sinistrou aconteceu no sentido Abreu e Lima, na altura do KM 41, onde um veículo de passeio perdeu o controle após entrar em uma vala. Em seguida, o carro colidiu com outro automóvel, que subiu ao canteiro central em razão do impacto.

A PRF atuou no local com apoio do Corpo de Bombeiros. Uma interdição parcial da pista foi realizada entre as 11h40 e 12h40, para o atendimento da ocorrência. Apesar disso, não houve registro de congestionamento no trecho.