Mulher morre atropelada por ônibus dentro do Terminal de Xambá, em Olinda (Reprodução/redes sociais )

Uma mulher morreu após ser atropelada por um ônibus da linha TI Xambá, na tarde desta sexta-feira (11), dentro do Terminal Integrado do Xambá, localizado no bairro de mesmo nome, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife. O caso aconteceu por volta das 15h07.

Segundo informações extraoficiais, a vítima foi atingida pelo o veículo, quando a usuária realizava a travessia na faixa de pedestre após sair da bilheteria.

Populares ainda informaram que ônibus teria passado por cima do corpo da vítima.

Uma dupla de moto do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) foi acionada para o atendimento, mas o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) assumiu a ação e permanece no local prestando assistência.

A vítima, ainda não identificada, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O que diz a Nova Mobi Pernambuco



A Nova Mobi Pernambuco informa que tomou providências imediatas ao registrar o atropelamento de uma passageira no Terminal Integrado Xambá, na tarde desta sexta-feira (11), acionando prontamente o SAMU e o Corpo de Bombeiros.

A concessionária manifesta solidariedade aos familiares e amigos neste momento difícil e permanece à disposição das autoridades competentes para a apuração do ocorrido.