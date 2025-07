ACIDENTE

Acidente mata 2 e fere 5 na BR-232; esposa de secretário é uma das vítimas

Socorro Martins, esposa do secretário de Cultura e Esportes de Afogados da Ingazeira, Augusto Martins, voltava de um evento em Gravatá, no Agreste de Pernambuco, com uma equipe da Secretaria de Saúde

Diario de Pernambuco

Publicado: 07/07/2025 às 10:19