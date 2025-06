Ciclista fica ferido após colisão com carro em Boa Viagem, no Recife

Acidentes envolvendo ciclistas são comuns na capital (Foto: Reprodução/Instagram)

Um ciclista ficou ferido ao colidir com um carro de passeio do modelo HB20 na Avenida Domingos Ferreira, no bairro de Boa Viagem, Zona Sul do Recife, na noite desta segunda-feira (2). O caso foi registrado por uma pessoa que passava pelo local e compartilhado nas redes sociais.

No vídeo é possível ver a bicicleta da vítima no chão e o parabrisa do carro danificado, por conta da força do impacto. Uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local para atender o ciclista.

Casos recentes

Um ciclista que estava com uma criança morreu após ser atingido por um caminhão em abril no bairro de Afogados, Zona Oeste do Recife. A criança ficou ferida.

Testemunhas relataram que as vítimas eram pai e filho e que estavam em uma bicicleta quando um caminhão que estaria em alta velocidade não conseguiu desviar deles. Com isso, o ciclista caiu e bateu a cabeça no chão. Ele morreu no local do acidente. Já a criança foi arremessada para o outro lado da rua e ficou com ferimentos nas pernas.

No mês de março, um ciclista de 50 anos morreu atropelado por um carro enquanto ia para o trabalho. O acidente aconteceu no quilômetro 5 da BR-232, no bairro do Curado, na Zona Oeste da capital pernambucana.

Em fevereiro, uma mulher morreu ao ser atropelada enquanto pedalava na ciclovia da Avenida Mário Melo, no bairro de Santo Amaro, na área central do Recife. Testemunhas relataram que ela caiu no leito viário ao cruzar com outro ciclista e foi atingida por um táxi que trafegava no local.

Dados

Em 2023, o número de mortos por acidentes deste tipo, no Recife, superou o de motoristas de veículos de quatro rodas, segundo o Relatório Preliminar de Segurança Viária da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU). No total, foram registradas 10 mortes de ciclistas, quatro a mais que os óbitos entre condutores de carros, ônibus ou caminhões.



Os dados, elaborados em parceria com a Iniciativa Bloomberg de Segurança Viária Global (BIGRS), também apontam um aumento absoluto em relação a 2022. Naquele ano, dos 105 óbitos contabilizados no trânsito, sete eram ciclistas, enquanto os acidentes fatais envolvendo veículos de quatro rodas resultaram em 13 mortes. Os outros são pedestres, motociclistas, entre outros.