Homem é atropelado por trem no Cabo de Santo Agostinho (Reprodução/redes sociais)

Um homem de 23 anos foi atropelado por um trem no final da tarde desta segunda-feira (7), no bairro de Santo Inácio, no município do Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife. A vítima foi identificada apenas como Cleber.



Segundo relatos de testemunhas, o jovem caminhava sobre os trilhos da linha ferroviária no mesmo sentido em que trafegava o trem, quando acabou sendo atingido. Populares afirmaram ainda que a composição estava com o farol desligado no momento do acidente.



O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e prestou os primeiros socorros no local. Cleber foi encaminhado ao Hospital Dom Helder Câmara, no Cabo de Santo Agostinho.