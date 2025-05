Motociclista morre em colisão com carro na zona rural de Carpina

O acidente aconteceu após o motociclista realizar um retorno irregular na via do quilômetro 59 da BR-408

Sinistro entre moto e carro na BR-408 (Divulgação/PRF)

Um motociclista morreu após colidir com um carro na altura do quilômetro 59 da BR-408, na zona rural de Carpina, na Mata Norte de Pernambuco, na manhã de quarta-feira (28).

A vítima foi identificada como José Amauri de Sá e Albuquerque, de 49 anos.

Segundo informações repassadas pela Polícia Rodoviária Federal, José Amauri conduzia sua motocicleta quando tentou realizar um retorno irregular na pista.

Ao acessar a via principal, foi atingido por um Ford EcoSport, de cor prata, que seguia no sentido Carpina.

O motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Agentes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionados para a ocorrência, mas constataram o óbito assim que chegaram.

O condutor do carro ficou no local e prestou ajuda até a chegada do socorro.

O corpo de José Amauri foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML), no Recife.

Um inquérito policial foi instaurado e as investigações seguem em andamento.