Homem morre atropelado por ônibus escolar em Paranatama

O acidente aconteceu na segunda-feira (16) (Foto: Reprodução)

Um homem de 56 anos morreu atropelado por um ônibus escolar na noite de segunda-feira (16), na BR-423, no município de Paranatama, no Agreste de Pernambuco. A vítima foi identificada como Enoque Pereira da Silva.

De acordo com o relato do motorista às autoridades policiais, a vítima estava tentando atravessar a rodovia quando foi atropelada. O condutor explicou que o homem surgiu repentinamente na pista e que não conseguiu frear ou desviar.

O motorista ficou no local do acidente para prestar socorro e a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Instituto de Criminalística (IC) e a Polícia Civil foram acionadas para atuar na ocorrência.

O corpo de Enoque foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru. O caso será investigado pela Polícia Civil.

Casos recentes

No dia 5 de junho uma idosa de 78 anos morreu após ser atropelada por um ônibus da Linha 185 (Cabo/Recife) no Centro do Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife.O atropelamento aconteceu no momento em que a vítima iria se despedir do filho.

A mulher teria se desequilibrado no meio fio e caído no chão. Neste momento, um ônibus da empresa São Judas Tadeu passava pela via e acabou atropelando a idosa, que não resistiu e morreu no local.

Em maio, um menino de apenas 5 anos de idade morreu atropelado por um ônibus escolar em Palmares, na Zona da Mata Sul de Pernambuco.

Segundo informações postadas em redes sociais, a criança soltou a mão da mãe e correu por trás do ônibus no momento em que o motorista realizava uma manobra. Sem enxergar a criança, o condutor acabou passando por cima do garotinho.