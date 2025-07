Professor da Rede estadual é investigado por abusar de uma aluna de 13 anos (Arquivo/DP)

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) investiga um professor da Rede estadual de ensino no Recife por suspeita de ter importunado sexualmente uma aluna de 13 anos. O caso foi registrado por meio da Delegacia de Polícia da Criança e do Adolescente (DPCA), na Madalena, na Zona Oeste da capital pernambucana.



O nome da instituição de ensino onde o caso ocorreu não foi divulgado pela PCPE, nem o nome dos envolvidos.



Segundo a Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco (SEE) foi instaurado um processo administrativo para apurar a denúncia envolvendo o professor. Eles informaram que o homem compareceu voluntariamente ao DPCA para prestar esclarecimentos.



“A SEE comunica também que não há registro de denúncias anteriores relacionadas à conduta do professor mencionado e que está à disposição das autoridades competentes para colaborar com as investigações.”, destacou a Secretária de Educação de Pernambuco por meio de nota.