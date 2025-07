Adolescente de 14 anos morre afogado na Barragem dos Milagres, em Salgueiro

Viatura do Instituto de Medicina Legal (IML) (Reprodução)

Um adolescente de 14 anos morreu afogado na tarde do domingo (6) na Barragem dos Milagres, localizada na zona rural do município de Salgueiro, no Sertão de Pernambuco. Igor do Nascimento Sipriano estava no local com familiares quando a tragédia aconteceu.



Segundo informações repassadas a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), o jovem usava uma boia para se manter na superfície. Em um momento de distração, ele se afastou da margem e acabou soltando o equipamento de flutuação. Ao perceberem que Igor havia afundado, familiares tentaram resgatá-lo, mas não encontraram a tempo.



O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) foi acionado e enviou uma equipe de mergulhadores à barragem. Após buscas, o corpo do adolescente foi localizado e retirado da água.



O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Petrolina. Um inquérito policial foi instaurado e está sendo conduzido pela Delegacia de Salgueiro para esclarecer as circunstâncias do afogamento.