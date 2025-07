Garota de 15 anos morre após levar bala perdida; alvo de criminosos fica ferido

Viatura da Polícia Civil de Pernambuco (Reprodução/PCPE)

Uma adolescente de 15 anos morreu após levar uma bala perdida em um ataque a tiros, em Itambé, na Zona da Mata Norte. Na mesma ação criminosa, um homem de 24 anos, alvo dos assassinos, ficou ferido.



Segundo informações postadas em redes sociais, a adolescente foi identificada como Yasmin Araújo. O nome do rapaz baleado foi divulgado apenas como Vítor. Ele teria envolvimento com agiotagem.



O crime aconteceu na noite de domingo (6) e foi confirmado, nesta segunda (7), por meio de nota divulgada pela Polícia Civil.



Ainda segundo a nota, a Delegacia Seccional de Goiana, na mesma região, registrou um homicídio consumado e uma tentativa de homicídio.

O crime aconteceu na noite de domingo (6), por volta das 21h30, no bairro Nova Itambé. Yasmim levou um tiro no tórax.

“As vítimas, uma adolescente de 15 anos (vítima fatal) e um homem de 24 anos (vítima de tentativa), foram descobertas com perfurações de arma de fogo em via pública, no centro de Itambé”, afirmou.



Os dois foram socorridos e levados para uma unidade hospitalar local, mas a adolescente não resistiu. “As diligências seguem até o esclarecimento do ocorrido”, acrescentou a nota.