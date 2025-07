Corpo de adolescente é encontrado às margens da BR-424 no Agreste

Segundo informações extraoficiais, o adolescente, identificado como Elias Júnior dos Santos Silva, de 16 anos, havia sido sequestrado na quarta (2), em Pesqueira, no Agreste de Pernambuco. A Polícia Civil investiga o caso.

A Polícia Civil informou que "as diligências seguem até o esclarecimento do ocorrido". (Foto: Arquivo/PCPE)

O corpo de um adolescente, identificado como Elias Júnior dos Santos Silva, de 16 anos, foi encontrado às margens da BR-424, em Pedra, no Agreste de Pernambuco, nesta quinta-feira (3).

De acordo com informações extraoficiais, o adolescente teria sido sequestrado na quarta-feira (2), na cidade de Pesqueira, também no Agreste pernambucano. Seu corpo localizado com os pés e mãos amarrados, além de apresentar diversas perfurações causadas por disparos de arma de fogo.

Por meio de nota, a Polícia Civil afirmou que um inquérito foi instaurado para apurar as circunstâncias do crime.