Caminhão-tanque tombado em Igarassu continuará na BR-101 até todo o combustível ser esvaziado

Veículo explodiu e causou um incêndio de grandes proporções no início da manhã desta quinta (10), na altura do KM 43 da BR-101, em Igarassu. O caminhão deve continuar na via pois ainda tem combustível no tanque, segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE)

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), existe uma quantidade residual de combustível "adulterado" devido ao uso da água e líquido gerador de espuma durante o combate ao incêndio (Foto: Bartô Leonel/DP Foto)

O caminhão-tanque que explodiu e causou um incêndio de grandes proporções no início da manhã desta quinta (10), na altura do KM 43 da BR-101, em Igarassu, deve continuar na via pois ainda tem combustível no reservatório e será necessário aguardar o transbordo para depois retirar o veículo. As informações são do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE).

Segundo a corporação, existem resíduos de combustível “adulterado” devido ao uso da água e líquido gerador de espuma durante o combate ao incêndio, que foi controlado por volta das 9h. Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver as marcas de destruição deixadas pelas chamas. Além de alcançar a pista e o canteiro central, as chamas também se alastraram por um canal e atingiram casas de uma comunidade dos arredores, chamada Santos Cosme e Damião, no bairro Saramandaia.

Apesar dos prejuízos materiais, ninguém ficou ferido, segundo os Bombeiros. Confira a nota dos Bombeiros na íntegra:

“A corporação mobilizou sete viaturas, sendo três viaturas de combate a incêndio, três viaturas de comando operacional e uma ambulância de resgate. As equipes atuaram no combate às chamas, que também atingiram residências próximas ao local da ocorrência.

Não houve vítimas atendidas pelas equipes de resgate do CBMPE. Os bombeiros continuam no local realizando o rescaldo.

Também atuaram na ocorrência a PMPE, PRF, Defesa Civil do município, DNIT e Neonergia, que deram apoio às ações de segurança e controle da área”, pronunciou.